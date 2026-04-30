В Москве студию площадью 2,5 кв. м выставили на продажу за 1,25 млн рублей

Студия без окон и без ремонта площадью 2,5 кв. м продается в Москве за 1,25 млн В Москве студию площадью 2,5 кв. м выставили на продажу за 1,25 млн рублей

Москва30 апр Вести.Студия площадью 2,5 кв. м в Москве продается за 1,25 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объявление о продаже.

Продаeтся студия площадью 2,5 кв. м на первом этаже по улице Hовoрoссийскaя, в Люблинo, c чepнoвым peмoнтом приводит текст объявления агентство

Сразу после сделки продавец гарантирует прописку в Москве.

Дом, в котором находится квартира, был построен в 2002 году. Студия требует ремонта. Уточняется, что в ней нет окон, но имеется металлическая дверь. Счетчик на электричество отдельный. Доступна опция ипотеки, но только с залогом в виде недвижимости покупателя.

Также среди бюджетных вариантов квартир в Москве есть студия площадью 9 кв. м за 3,8 млн рублей. Она находится в районе метро "Водный стадион". Отмечается, что в квартире евроремонт, а в доме 1967 года постройки чувствуется дух Москвы, так как он расположен в исторической части района.