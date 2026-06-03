Mash: пентхаус Кобзона на Новом Арбате выставили на продажу за 1 млрд рублей

Элитный пентхаус Кобзона на Новом Арбате можно купить за 1 млрд рублей Mash: пентхаус Кобзона на Новом Арбате выставили на продажу за 1 млрд рублей

Москва3 июн Вести.Элитный пентхаус народного артиста СССР Иосифа Кобзона на Новом Арбате в Москве выставили на закрытую продажу за 1 миллиард рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, площадь квартиры – 600 квадратных метров. В доме усиленная охрана, круглосуточная служба безопасности и КПП. В пентхаусе ничего не изменили со смерти артиста.

Квартира принадлежит вдове певца Нинель Кобзон. Изначально в квартире планировали открыть музей, однако позднее было принято решение о продаже актива.

Кобзон скончался в 2018 году. Его супруга ранее рассказала, как живет после смерти певца.