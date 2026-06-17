Самый дорогой пентхаус в Москве выставлен на продажу за 4 млрд рублей Стоимость самого дорогого пентхауса в Москве достигает 4 млрд рублей

Москва17 июн Вести.На вторичном рынке элитной недвижимости столицы самым дорогим объектом стал пентхаус в Хамовниках, на Пречистенской набережной. Его площадь превышает 500 кв. м, а цена — более 4 млрд рублей, стоимость "квадрата" достигает 8 млн рублей. Такие данные РИА Недвижимость предоставили в агентстве Kalinka.

На втором месте — пентхаус в жилом комплексе в Гранатном переулке (Пресненский район) площадью свыше 900 "квадратов". Он оценивается более чем в 2,5 млрд рублей (2,7 млн руб. за 1 кв. м). Третью строчку занимает лот на улице Солянка в Таганском районе: более 1 тыс. кв. м, цена — 2,5 млрд рублей (2 млн за 1 кв. м).

Четвертое место — у пентхауса в клубном доме в Газетном переулке (Пресненский район): 664 кв. м, стоимость превышает 2 млрд рублей (3,2 млн за "квадрат"). Замыкает топ-5 еще один объект в Гранатном переулке — 499 кв. м, цена свыше 1,4 млрд рублей (3 млн за кв. м), добавили в агентстве.