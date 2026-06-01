Таунхаусы в Северной Осетии и Псковской области подорожали сильнее всего Сильнее всего таунхаусы подорожали в Северной Осетии и Псковской области

Москва1 июн Вести.С декабря 2025 года по май 2026 года самые высокие темпы роста цен на таунхаусы зафиксированы в Северной Осетии (+55,3%) и Псковской области (+52,1%). Об этом свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В пятерку лидеров также вошли Севастополь (+32,2%), Карачаево-Черкесия (+28,1%) и Республика Алтай. В целом по стране таунхаус за полгода прибавил в цене 2,1%, достигнув средней стоимости 13,7 млн рублей. Цена квадратного метра составила 93,6 тыс. рублей (+1,9%).

В Москве таунхаусы подорожали на 3,2% (до 37,27 млн рублей), а в Подмосковье, напротив, подешевели на 3,4% (до 34,15 млн рублей). В Санкт-Петербурге рост составил 12,7% — до 33,4 млн рублей.

Самое заметное снижение цен произошло в Красноярском крае (–27,3%), Курской области (–26,2%), Чувашии (–21,8%), Астраханской (–20,3%) и Омской областях (–11,9%).

Как отметил генеральный директор портала Павел Луценко, средняя квартира за тот же период подорожала на 5,8%, а дом — на 6,1%. Однако несмотря на то, что таунхаусы одно время набирали популярность, "народным" данный формат жилья не стал. По статистике они дороже стоимости средней квартиры почти в 2 раза и выше стоимости дома на 83%.