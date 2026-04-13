Выгода при инвестициях в недвижимость выше всего в Оренбурге и Абакане

Москва13 апр Вести.Наиболее выгодно покупать недвижимость для сдачи в аренду в Оренбурге и Абакане, замыкают же этот рейтинг Калининград и Якутск, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственное исследование рынка за последние три года.

Согласно данным, только в пяти региональных столицах среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию составила более 15% годовых, а еще в 15 городах находится в диапазоне 10-15% годовых.

Так, в Абакане сдача квартиры в аренду могла принести до 25,3% годовых, поскольку стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья за три года удвоилась.

Доходность инвестиций в типовую недвижимость в Оренбурге за три года составила 20,2%, что позволило городу занять второе место в рейтинге. На третьей строчке разместился Челябинск, где доходность инвестиций составила 16,4% отметили в агентстве

В Калининграде, напротив, доходность инвестиций в недвижимость снизилась на 2,9% годовых. Похожая ситуация и в Якутске – там доход арендодателя упал на 2,1% годовых. Отрицательная реальная доходность недвижимости наблюдается также в Орле, Калуге, Южно-Сахалинске, Казани, Твери и Ханты-Мансийске.