Самый высокий уровень жизни отмечен в Москве, Грозном и Сочи

Москва13 апр Вести.По итогам первого квартала 2026 года самый высокий уровень жизни в России зарегистрирован в Москве, Грозном, Сочи, Санкт-Петербурге и Владикавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.

При этом доступность жилья выше всего оценивается в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске. Лучшая экологическая обстановка - в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. К городам с самой высокой оценкой материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В числе городов, где необходимы "усилия по повышению качества жизни", значатся Архангельск, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Кемерово, Новокузнецк, Оренбург, Челябинск, Якутск и ряд других.

Рейтиенг составлялся на основании мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия, доступности недвижимости, качеству медобслуживания, экологической обстановке и ряду других критериев.