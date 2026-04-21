Доцент Щербаченко: при инвестициях в недвижимость надо помнить об инфраструктуре

Москва21 апр Вести.Прибыль от инвестиций в недвижимость зависит в том числе от ее близости к ключевым инфраструктурным объектам. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru эксперт предупредил, что вложения в недвижимость могут быть прибыльными, но также несут в себе определенные риски.

Одно из ключевых правил - это месторасположение объекта: оно влияет на спрос и, соответственно, на стоимость аренды. Он должен быть легкодоступен и иметь хорошие видовые характеристики. Также на привлекательность выбора влияет близость к важным инфраструктурным объектам, таким как транспорт, школы, больницы сказал Щербаченко

Эксперт также посоветовал оценивать состояние объекта, уровень отделки, используемые при строительстве материалы, а также эффективность планировки.

Ранее результаты исследования показали, что наиболее выгодно покупать недвижимость для сдачи в аренду в Оренбурге и Абакане.