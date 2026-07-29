В центре Москвы продан самый большой таунхаус В Москве крупнейший таунхаус продали предположительно за 3,5 млрд рублей

Москва29 июл Вести.Таунхаус, расположенный на Большой Никитской улице в комплексе Stella di Mosca Hotel & Residences, продан предположительно за 3,5-4 млрд рублей. Сделка стала крупнейшей на рынке элитного жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального директора департамента городской недвижимости NF Group Андрея Соловьева.

Таунхаус площадью 975 кв. м стал крупнейшим на первичном рынке элитного жилья Москвы за всю историю наблюдений. Объекты такой площади встречаются в городе крайне редко приводятся в сообщении слова эксперта

Имя покупателя не разглашается.