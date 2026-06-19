ВТБ продал "Галс-Девелопмент" более чем за 100 млрд рублей ВТБ завершил сделку по продаже "Галс-Девелопмент"

Москва19 июн Вести.ВТБ продал 100% активов ЗПИФ "Девелоперские активы", в который входят юридические лица группы компаний "Галс-Девелопмент". Стоимость сделки превысила 100 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Покупателем выступила группа инвесторов, которая, как рассчитывают в ВТБ, сможет обеспечить дальнейшее развитие компании.

При этом "Галс-Девелопмент" остается нашим партнером по ряду проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости приводятся в сообщении слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова

ВТБ стал основным владельцем девелопера в 2009 году после приобретения контрольного пакета в размере 51,24% у АФК "Система". Сегодня портфель "Галс-Девелопмента" включает 30 проектов, а общий объем жилой и коммерческой недвижимости превышает 3,7 миллиона кв. м.

Сделка стала частью стратегии банка по выходу из непрофильных активов в преддверии ужесточения регулирования со стороны Банка России с 1 апреля 2027 года.

За последние годы ВТБ также реализовал ряд других активов, включая офисные здания, гостиницы и объекты коммерческой недвижимости. В частности, банк продал часть площадей бизнес-центра "Легион I", отели "Swissotel Resort Сочи Камелия", Courtyard by Marriott Kazan Kremlin 4, Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, а также вышел из проектов "Рождественка 8", "Невская Ратуша" и в апреле 2026 года продал торговый центр "Весна" на Новом Арбате.