Москва28 июл Вести.ВТБ больше не является владельцем четырехзвездочного отеля "Holiday Inn Сокольники", который находится на Русаковской улице в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник на рынке гостиничной недвижимости, работавший с отелем.

Продажа гостиницы проходила в рамках сделки по реализации активов "Галс-Девелопмента". Таким образом, ВТБ реализовал свой последний гостиничный актив.

Один из консультантов на рынке коммерческой недвижимости оценил рыночную стоимость отеля в 8-10 млрд рублей, отмечает издание.

В июне ВТБ продал 100% активов ЗПИФ "Девелоперские активы", в который входят юридические лица группы компаний "Галс-Девелопмент". В пресс-релизе банка сообщается, что стоимость сделки превысила 100 млрд рублей.