В Германии российские владельцы выставили на продажу замок-отель за €11 млн Bild: в ФРГ за €11 млн продают отель-замок, принадлежащий российским бизнесменам

Москва14 июн Вести.В федеральной земле Германии Гессен выставили на продажу исторический замок-отель Вольфсбруннен, принадлежащий российским предпринимателям. Его оценили в 11 миллионов евро (более 912,6 млн рублей), пишет немецкая газета Bild.

Замок Вольфсбруннен - настоящий сказочный замок, построенный в архитектурном стиле неоренессанса​​​. Теперь для него ищут нового владельца за сумму более 11 миллионов евро отмечает издание

Объект в коммуне Майнхард включает в себя замок, переоборудованный в гостиничный комплекс с 53 номерами и люксами, парк площадью около 84 тысяч квадратных метров, а также ресторан, бар, винный погреб, библиотеку, велнес-центр и вертолетную площадку.

Согласно данным Bild, замок возвели в 1904-1907 годах по заказу районного администратора Александра фон Койделя. В разные годы в нем находились госпиталь и жилье для переселенцев.

Российские предприниматели Ирина Клочкова и Андрей Трубицин приобрели замок в 2009 году за сумму около трех миллионов евро (свыше 248,9 млн рублей). Они вложили деньги в реконструкцию и к 2015 году открыли там отель на четыре звезды.

Причины продажи официально не называются. Издание отмечает, что собственники замка были мажоритарными акционерами Консервативного коммерческого банка (ККБ), который в 2022 году лишился лицензии от Банка России. Позже к бывшим акционерам банка и связанным организациям были выставлены финансовые требования на сумму приблизительно 14 миллиардов рублей.

Агент недвижимости, ведущий сделку, сообщил Bild, что действующий директор отеля будет участвовать в процессе выбора будущего владельца замка.