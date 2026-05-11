Москва11 мая Вести.Частные инвесторы все чаще рассматривают возможность вложиться в гостиничную недвижимость с профессиональным управлением вместо покупки квартир под сдачу, сообщило издание "Известия" со ссылкой на данные компании "Домос".

Если еще несколько лет назад 80% клиентов на юге России рассматривали исключительно квартиры, то в 2025-м уже 10,5 тысячи сделок пришлось на гостиничные форматы с профессиональным управлением, а с начала 2026 года - еще 3,4 тысячи рассказал руководитель компании Сергей Бражник

По словам эксперта, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 10 тысяч гостиничных номеров, что превышает прошлогодний показатель на 20%.