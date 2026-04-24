"Ведомости": мэрия Москвы начала борьбу с хостелами в многоквартирных домах В Москве активизировали борьбу с хостелами, расположенными в ЖК

Москва24 апр Вести.Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы передал в городской арбитраж десятки исков к владельцам хостелов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Общее количество инициированных дел с 2025 года составляет порядка 60.

Городские власти требуют принудительного изъятия помещений хостелов, расположенных в многоквартирных домах, а также продажи недвижимости на публичных торгах. Вырученные же средства истцы предлагают направить первоначальным владельцам объектов сказано в публикации

Представитель ДГИ подтвердил факт подачи исков к владельцам хостелов. Он пояснил, что для законного открытия гостиницы функциональное назначение помещения должно предусматривать размещение подобного объекта. То же требование распространяется и на земельный участок: среди видов разрешенного использования площадки обязательно должно быть указано "гостиничное обслуживание", иначе деятельность мини‑отелей и хостелов признается незаконной.

"Ведомости" отмечают, что власти в основном подают иски против объектов на первых этажах многоквартирных домов, речь преимущественно идет о нежилых помещениях. Это делает требования властей необоснованными.

Тем не менее, юристы отмечают высокие шансы ответчиков на успешный исход дел по искам ДГИ. Департамент объясняет возможность продажи помещений, используемых не по назначению, статьей 287.7 ГК РФ, содержащая перечень случаев, допускающих такую меру, хотя нецелевое использование земельного участка в нее не входит. Закон связывает изъятие исключительно с нарушениями в отношении использования помещения, а не земли. Издание уточняет, что статья предусматривает обязательное досудебное предупреждение с последующим игнорированием нарушений со стороны собственника. В делах о хостелах власти Москвы, как правило, либо не предоставляют таких предупреждений, либо не доказывают игнорирование нарушений.

Как указывается в публикации, согласно статье 35 Конституции РФ, лишение имущества граждан допускается исключительно по решению суда и лишь при доказанности продолжающихся грубых нарушений. Размещение хостела в нежилом помещении многоквартирного дома, если все установленные нормы соблюдены, не является нарушением.

В январе в частном доме в подмосковной Балашихе произошло возгорание. На момент пожара в здании находился 21 человек, в том числе дети. Выдвигалось предположение, что дом мог нелегально сдаваться в аренду постояльцам и использоваться как хостел. Позже депутат Госдумы Ольга Тимофеева, комментируя пожар, предложила ужесточить требования к хостелам.