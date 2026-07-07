Бастрыкину поступила жалоба москвичей на мигрантов из хостелов на 5 тысяч мест

СК проверит данные о мигрантах из двух московских хостелов на 5 тысяч мест Бастрыкину поступила жалоба москвичей на мигрантов из хостелов на 5 тысяч мест

Москва7 июл Вести.Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки данных о противоправных действиях мигрантов из хостелов на востоке Москве, сообщили в пресс-службе Следкома.

По предварительным данным, речь идет о мигрантах, проживающих в двух хостелах, рассчитанных на 5 тысяч мест. Их открыли в столичном районе Перово.

В результате появилось очень много мигрантов, которые распивают спиртные напитки и нарушают общественный порядок говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Отмечается, что неподалеку от хостелов расположен дворец детского творчества, и родители опасаются за безопасность своих детей. Также в сообщении СК говорится, что обращения в правоохранительные органы не дают результата.

Проверкой изложенных данных занимаются сотрудники столичного главка СК, разбирательство взято на контроль в центральном аппарате ведомства.