Москва7 июлВести.Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки данных о противоправных действиях мигрантов из хостелов на востоке Москве, сообщили в пресс-службе Следкома.
По предварительным данным, речь идет о мигрантах, проживающих в двух хостелах, рассчитанных на 5 тысяч мест. Их открыли в столичном районе Перово.
В результате появилось очень много мигрантов, которые распивают спиртные напитки и нарушают общественный порядокговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Отмечается, что неподалеку от хостелов расположен дворец детского творчества, и родители опасаются за безопасность своих детей. Также в сообщении СК говорится, что обращения в правоохранительные органы не дают результата.
Проверкой изложенных данных занимаются сотрудники столичного главка СК, разбирательство взято на контроль в центральном аппарате ведомства.