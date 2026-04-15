На юге Москвы силовики проверили хостел, где проживает 3,5 тыс. мигрантов Силовики в ходе рейда по московскому хостелу проверили 3,5 тыс. мигрантов

Москва15 апр Вести.Силовики при проверке московского хостела, где живет более 3,5 тысячи мигрантов, выявили, что 35 из них не встали на воинский учет, сообщил сотрудник Военного следственного управления Следственного комитета России по Москве Олег Власов в интервью ИС "Вести".

Московские военные следователи, полицейские и бойцы Росгвардии провели рейд по хостелу в районе Коммунарка на юге столицы. Задача состояла в том, чтобы не просто проверить документы, а выявить тех, кто грубо нарушает российское законодательство.

Силовики проверили документы мигрантов, их постановку на воинский учет, а также оценили знания русского языка.

В ходе рейда проверено более 3,5 тыс. человек. Из них 71 доставлены в отделы полиции для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности и 35 – в военные комиссариаты для постановки на воинский учет сказал Власов

Только с начала года выявлено более 250 новых россиян, которые не встали на воинский учет.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что около 6 тысяч мигрантов будут выдворены из России по результатам мартовских рейдов.