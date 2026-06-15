Москва15 июнВести.Вадим Кулик уходит с должности заместителя президента – председателя правления ВТБ, где он курировал IT-блок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что Кулик намерен сфокусироваться на новых стратегических проектах за пределами ВТБ.
Вадим Кулик покидает пост заместителя президента – председателя правления ВТБ после реализации поставленных перед ним ключевых задачзаявили в пресс-службе
Там отметили, что на сегодняшний день в кредитной организации проведена масштабная технологическая трансформация.
[Были проведены] переход на единую импортонезависимую цифровую платформу нового поколения, внедрение ИИ-агентной общебанковской платформы и архитектурной основы для открытой банковской экосистемы, а также технологической интеграции банковских активов в единую системууказали в ВТБ
Ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал о внедрении искусственного интеллекта для проверки пассажиров в петербургском аэропорту Пулково.