Москва11 июнВести.В петербургском аэропорту Пулково внедряются решения с использованием искусственного интеллекта для предполетной проверки пассажиров и багажа. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.
Пулково - один из крупных проектов ВТБ, банк участвует в развитии и эксплуатации аэропорта в рамках государственно-частного партнерства.
Сейчас вопросы безопасности - еще одна сфера, где мы очень много вкладываемся в технологии, чтобы обеспечить максимально быструю проверку [пассажиров и багажа], чтобы этот временной отрезок уменьшитьотметил Андрей Костин
При этом в оборудование для проверки внедряются решения с использованием искусственного интеллекта, подтвердил он в ответ на соответствующий вопрос.
Да - и технологии разные, которые распознают состав груза, и так далее. В общем, много чего могут делатьсказал Костин