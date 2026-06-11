Глава ВТБ Костин рассказал о внедрении ИИ при проверке пассажиров в Пулкове

Глава ВТБ рассказал о внедрении ИИ для проверки пассажиров в Пулкове Глава ВТБ Костин рассказал о внедрении ИИ при проверке пассажиров в Пулкове

Москва11 июн Вести.В петербургском аэропорту Пулково внедряются решения с использованием искусственного интеллекта для предполетной проверки пассажиров и багажа. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

Пулково - один из крупных проектов ВТБ, банк участвует в развитии и эксплуатации аэропорта в рамках государственно-частного партнерства.

Сейчас вопросы безопасности - еще одна сфера, где мы очень много вкладываемся в технологии, чтобы обеспечить максимально быструю проверку [пассажиров и багажа], чтобы этот временной отрезок уменьшить отметил Андрей Костин

При этом в оборудование для проверки внедряются решения с использованием искусственного интеллекта, подтвердил он в ответ на соответствующий вопрос.