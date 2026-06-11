Глава ВТБ Костин рассказал о планах внедрения ИИ в Пулково Костин: обслуживание в Пулково улучшат с помощью ИИ

Москва11 июн Вести.Искусственный интеллект – не просто модное жаргонное слово, это вещь, которая во многом поменяет жизнь людей и уже активно внедряется в РФ. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой высказал президент-председатель правления ПАО Банк "ВТБ" Андрей Костин.

Он рассказал про развитие аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и сообщил о планах задействовать в работе искусственный интеллект.

Мы, конечно, заинтересованы в максимальном технологическом развитии. Здесь впереди, думаю, биометрия - это только первые шаги. Будем развиваться дальше и будем задействовать искусственный интеллект обязательно. Это сейчас не просто жаргонное модное слово, это действительно вещь, которая во многом поменяет нашу жизнь. Поэтому будем тоже внедрять активнее искусственный интеллект в разных сферах отметил Костин

Кроме того, по словам главы ВТБ, в Пулково будет проработано эффективное и быстрое обслуживание, которое снизит нагрузку на путешественников.

В Пулково 1 июня запустили регистрацию и посадку на рейс с использованием биометрии вместо паспорта. Новый сервис заработал на рейсах "Аэрофлот Шаттл" между Санкт-Петербургом и Москвой.