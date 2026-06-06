Москва6 июн Вести.Бум внедрения искусственного интеллекта (ИИ) наблюдается в автомобиле-, станко- и авиастроении. Об этом ИС "Вести" заявил президент Торгово‑промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Он отметил серьезные достижения в этих направлениях.

Это и авиастроение, это сегодня и автомобилестроение, и станкостроение <…>. Вот у нас была недавно выставка "Металлообработка", где сейчас создаются целые комплексы по металлообработке <…>. Это уже не один станок, это целый технологический комплекс, который от заготовки до готового продукта выполняет самые сложные различные операции, где, естественно, работает искусственный интеллект в том числе