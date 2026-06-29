Москва29 июн Вести.Писательница Людмила Улицкая (признана иноагентом в РФ), сбежавшая в Германию после начала СВО, полностью распродала всю недвижимость в России, передает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что речь идет о трех квартирах в Москве общей стоимостью примерно в 118 миллионов рублей, две из которых находятся в элитном ЖСК "Советский писатель", еще одна – на Ленинградском проспекте.

Все квартиры писательница продала, у нее остается только ИП с заблокированными банковскими счетами с 2024 года — тогда Улицкая не предоставила налоговую декларацию. Но, несмотря на блокировку счетов, Людмила Евгеньевна сохраняет деньги в российских вкладах. Так, с начала СВО она внесла ₽1,1 млн и заработала ₽102 тыс. пассивного дохода, которые вывела на зарубежные счета говорится в сообщении источника

Зимой 2024 года пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вывели писательницу на откровенный разговор, позвонив ей якобы из офиса президента Украины. Тогда, думая, что беседует с Андреем Ермаком, Улицкая заявила, что киевский режим "имеет право" на теракты на территории РФ, направленные против российских общественных деятелей, например, Дарьи Дугиной.