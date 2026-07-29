Земфира продала недвижимость в Москве Певица Земфира продала оставшуюся недвижимость в России

Москва29 июл Вести.Певица Земфира (признана иноагентом) продала подвал площадью 134 кв. м на 5-й Магистральной улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подвалом она владела почти 20 лет — с 2007 года. Теперь у него появился новый собственник говорится в сообщении

Изначально артистка планировала устроить в подвале звукозаписывающую студию. Но после отъезда певицы из России помещение никак не использовалось.

Подвал в Москве – последняя недвижимость, которой исполнительница владела в России.