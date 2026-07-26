Москва26 июл Вести.Лариса Долина переехала в новую квартиру, которую ей подарили друзья, передает ТАСС.

Об этом народная артистка России рассказала журналистам на фестивале "Звезды Русского радио в Завидово".

По словам певицы, она "перевернула страницу" со старой квартирой в Хамовниках, и сейчас у нее недвижимость намного лучше.

Ее купила не я, а мои друзья. … Это новый дом, там сделан новый ремонт рассказала Лариса Долина

Ранее она призналась, что уже не рассчитывает получить всю сумму, которую пыталась взыскать с мошенников через суд.