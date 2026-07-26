Москва26 июлВести.Лариса Долина переехала в новую квартиру, которую ей подарили друзья, передает ТАСС.
Об этом народная артистка России рассказала журналистам на фестивале "Звезды Русского радио в Завидово".
По словам певицы, она "перевернула страницу" со старой квартирой в Хамовниках, и сейчас у нее недвижимость намного лучше.
Ее купила не я, а мои друзья. … Это новый дом, там сделан новый ремонтрассказала Лариса Долина
Ранее она призналась, что уже не рассчитывает получить всю сумму, которую пыталась взыскать с мошенников через суд.