Москва23 июл Вести.Полина Лурье, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной, объяснила временную блокировку своих банковских счетов путаницей в налоговых данных после смены регистрации. Об этом она сообщила РБК.

Полагаю, что по причине неактуальности этих сведений декларация не была принята, и именно это стало основанием для блокировки счетов сказала она

При этом, подчеркнула она, налог был оплачен вовремя. После того как ситуация прояснилась, декларацию направили повторно, и счета уже разблокировали.

В конце 2025 года после полутора лет ожидания Лурье оформила регистрацию в квартире, однако в личном кабинете ФНС еще некоторое время отображались прежние данные. Из-за этого она отправила декларацию по почте в ту налоговую инспекцию, которая была указана в личном кабинете.

20 июля стало известно, что Лурье выставила на продажу квартиру в Хамовниках, купленную у Долиной. Начальная цена объекта - от 200 млн рублей.

Спор между Лурье и Долиной за эту недвижимость длился почти год. В декабре 2025 года Верховный суд постановил, что право собственности на квартиру остается за Лурье.

Речь идет о квартире в девятиэтажном доме 1997 года постройки рядом с набережной Москвы-реки, между станциями метро "Фрунзенская" и "Парк культуры". В доме всего 17 квартир.