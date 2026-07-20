Mash: купленную у Долиной квартиру в московских Хамовниках выставили на продажу

Mash: Полина Лурье продает купленную у Ларисы Долиной квартиру в Москве Mash: купленную у Долиной квартиру в московских Хамовниках выставили на продажу

Москва20 июл Вести.Полина Лурье продает квартиру в московском районе Хамовники, которую она приобрела у певицы Ларисы Долиной и за которую потом судилась почти год, сообщает Mash.

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По данным паблика, Полина Лурье после победы в Верховном суде, который признал ее право на пятикомнатную квартиру площадью в 236 квадратных метров, в свое жилье так и не переехала.

Сообщается, что новая хозяйка собиралась делать ремонт и даже заказала дизайн-проект, однако по каким-то причинам работы так и не начались.

Теперь Лурье намерена квартиру продать. Как утверждает Mash, обсуждается возможность сделки с московским миллионером.