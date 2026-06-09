Mash: на Аллу Пугачеву подали в суд из-за долгов по ЖКХ в московской квартире

Mash: московские энергетики подали в суд на Аллу Пугачеву Mash: на Аллу Пугачеву подали в суд из-за долгов по ЖКХ в московской квартире

Москва9 июн Вести.Энергетики подали в суд на певицу Аллу Пугачеву, у которой накопился долг за электричество в квартире в центре Москвы в размере 8722 рубля, сообщает Mash.

По его данным, счета за электроэнергию не оплачивались владелицей с октября 2023 по январь 2026 года.

Заявления зарегистрировал мировой суд в июне пишет Mash

Квартира, о которой идет речь, расположена в элитном ЖК "Филипповский" на Арбате. В ней 5 комнат, общая площадь составляет порядка 300 метров. В собственности хозяйки также два машиноместа.

По информации паблика, весной квартиру выставили на продажу за 5 миллионов долларов, это около 391 миллиона рублей.