РИА Новости: суд взыскал с Пугачевой 17 тысяч рублей долга за ЖКУ

Суд в Москве взыскал с Пугачевой долг за коммунальные услуги РИА Новости: суд взыскал с Пугачевой 17 тысяч рублей долга за ЖКУ

Москва23 июн Вести.Московский суд взыскал с певицы Аллы Пугачевой свыше 17 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию суда.

"Московская объединенная энергетическая компания" подавала два заявления о вынесении судебного приказа по категории "о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию"​​​.

Заявления ПАО "МОЭК" к Пугачевой Алле Борисовне удовлетворены на суммы 8722 рубля 19 копеек и 8658 рублей 9 копеек рассказали в суде

Ранее сообщалось, что на Пугачеву подали в суд за долги по электроэнергии, которые не оплачивались с октября 2023 по январь 2026 года. Речь идет о пятикомнатной квартира в элитном ЖК "Филипповский" на Арбате площадью составляет порядка 300 метров.