Приставы пытаются взыскать с певицы Анны Седоковой 10 тыс. рублей долга по ЖКХ С певицы Анны Седоковой приставы пытаются получить 10 тыс. рублей долга по ЖКХ

Москва7 июл Вести.Судебные приставы ведут принудительное взыскание с певицы Анны Седоковой задолженности по коммунальным платежам в размере более 10,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют материалы исполнительного производства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Производство было возбуждено еще в ноябре 2024 года, однако через несколько месяцев его прекратили из-за невозможности взыскания. В мае 2026 года исполнительное дело в отношении Седоковой возбудили заново на ту же сумму.

По данным приставов, речь идет о долге по оплате жилья и коммунальных услуг (за исключением газа, тепла и электроэнергии), включая пени.