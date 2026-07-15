Квартира Ренаты Литвиновой в центре Москвы выставлена на продажу

Рената Литвинова продает московскую квартиру за миллиард Квартира Ренаты Литвиновой в центре Москвы выставлена на продажу

Москва15 июл Вести.На закрытую продажу за 1 млрд рублей выставлена квартира в центре Москвы, принадлежащая Ренате Литвиновой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь о квартире площадью 344 м² в элитном ЖК "Большая Дмитровка IX". Она объединена из двух квартир в одну уточняется в сообщении

По данным Mash, неизвестный московский бизнесмен уже внес аванс, но квартиру продолжают показывать потенциальным покупателям.

Мебель из квартиры вывезли, но за дополнительные 5 млн рублей можно будет ее забрать.

Рената Литвинова приобрела жиплощадь в 2021 году.