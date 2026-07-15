Москва15 июлВести.На закрытую продажу за 1 млрд рублей выставлена квартира в центре Москвы, принадлежащая Ренате Литвиновой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь о квартире площадью 344 м² в элитном ЖК "Большая Дмитровка IX". Она объединена из двух квартир в однууточняется в сообщении
По данным Mash, неизвестный московский бизнесмен уже внес аванс, но квартиру продолжают показывать потенциальным покупателям.
Мебель из квартиры вывезли, но за дополнительные 5 млн рублей можно будет ее забрать.
Рената Литвинова приобрела жиплощадь в 2021 году.