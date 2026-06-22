Mash: Валерий Сюткин продает квартиру в Москве за полмиллиарда рублей

Сюткин продает квартиру в Москве вместе со столом Наполеона за полмиллиарда Mash: Валерий Сюткин продает квартиру в Москве за полмиллиарда рублей

Москва22 июн Вести.В центре Москвы выставлена на продажу трехкомнатная квартира музыканта Валерия Сюткина. Ее стоимость составляет полмиллиарда рублей. Вместе с недвижимостью покупатель может получить стол, принадлежавший Наполеону. Об этом сообщает Mash.

Заслуженный артист России решил продать свою квартиру площадью 232 "квадрата" на Сретенском бульваре, так как много путешествует и задумывается о жизни за городом.

Уже год квартира не может найти покупателя. Внутри — три спальни, камин, балкон, авторский ремонт, антиквариат, винтажная мебель и коллекция вещей, которую хозяин годами собирал во Франции отмечается в сообщении

Стол Наполеона, купленный на аукционе, достанется новому владельцу, если он предложит хорошую цену.