Москва12 апр Вести.Адвокат библиотекаря Анжелы Цырульниковой, осужденной по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, заявил, что его подзащитная сама стала жертвой злоумышленников, сообщил ТАСС.

Защита полагает, что Цырульникова А. Н. является такой же потерпевшей по уголовному делу, поскольку находилась под психическим принуждением со стороны неустановленных лиц, под влиянием которых передала свои сбережения, продала украшения, а также взяла кредиты сказал представитель защиты в суде

Он также обратил внимание суда на то, что Цырулькина выполняла роль "слепого" курьера, не будучи осведомленной о содержимом посылки, которую перевозила, а также не общалась с другими фигурантами дела. Библиотекарь, находясь под влиянием мошенников, отдала им свои сбережения, продала украшения и оформила кредиты.

На этом основании осужденная просила суд об условном сроке.

В 2024 году певица Лариса Долина продала свою квартиру в Москве Полине Лурье, однако позже выяснилось, что артистка стала жертвой мошенников. По делу были осуждены четыре человека: Цырульникова А. Н., Леонтьев Д. М., Каменецкий А. И. и Основа А. Д. Все они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) по приговору Балашихинского суда от 28 ноября 2025 года.

В марте 2026 года певица обратилась в Балашихинский городской суд с иском о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением. Певица требует взыскать 176 141 000 рублей с четырех фигурантов уголовного дела.