Москва5 апрВести.Курьер Анжела Цырульникова, забиравшая деньги у певицы Ларисы Долиной, заявила после задержания, что сама была жертвой обмана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Адвокат Цырульниковой настаивал на том, что его подзащитная – такая же потерпевшая по уголовному делу, говорится в документе.
Защитник заявлял, что Цырульникова "находилась под психическим принуждением со стороны неустановленных лиц" и под их влиянием передала свои сбережения, а также продала украшения и взяла кредиты.
Цырульникова в показаниях утверждала, что сама стала жертвой обмана со стороны неустановленных лицговорится в сообщении
Вместе с тем, суд не обнаружил сведений о том, что до своего задержания фигурантка обращалась в правоохранительные органы в связи с совершением каких-либо преступлений в ее отношении.
Анжелу Цырульникову арестовали в рамках расследования дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Следствие предполагает, что фигурантка могла быть пособницей аферистов.