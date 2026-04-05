Забиравшая деньги у Долиной курьер заявила, что она сама жертва обмана

Москва5 апр Вести.Курьер Анжела Цырульникова, забиравшая деньги у певицы Ларисы Долиной, заявила после задержания, что сама была жертвой обмана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Адвокат Цырульниковой настаивал на том, что его подзащитная – такая же потерпевшая по уголовному делу, говорится в документе.

Защитник заявлял, что Цырульникова "находилась под психическим принуждением со стороны неустановленных лиц" и под их влиянием передала свои сбережения, а также продала украшения и взяла кредиты.

Цырульникова в показаниях утверждала, что сама стала жертвой обмана со стороны неустановленных лиц говорится в сообщении

Вместе с тем, суд не обнаружил сведений о том, что до своего задержания фигурантка обращалась в правоохранительные органы в связи с совершением каких-либо преступлений в ее отношении.

Анжелу Цырульникову арестовали в рамках расследования дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Следствие предполагает, что фигурантка могла быть пособницей аферистов.