Москва13 апр Вести.В материалах уголовного дела о хищении средств у Ларисы Долиной говорится, что злоумышленники активно применяли криптовалюту и пользовались криптокошельками. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Осужденная Анжела Цырульникова, выполнявшая роль курьера, забирала у потерпевших посылки и отвозила их в пункт обмена криптовалюты. Там сотрудники извлекали деньги, пересчитывали их, после чего зачисляли на криптокошелек, следует из документов.

В материалах также содержатся сведения о переписке Цырульниковой с представителями криптобирж.

Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, звонивших ей с территории Украины с апреля по июнь 2024 года. Они убедили певицу перевести накопления на "безопасный счет". В итоге она лишилась сбережений и продала квартиру. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась за помощью к правоохранителям.

Сотрудница библиотеки Анжела Цырульникова, а также Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа признаны виновными в мошенничестве и приговорены к срокам от четырех до семи лет колонии.

Позднее артистка рассказала, что мошенники, из‑за которых она была вынуждена продать свою квартиру, вели постоянное наблюдение за ней и ее родными, а также угрожали им.