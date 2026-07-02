Москва2 июл Вести.Издание KP.RU разъяснило схему, по которой родители певицы Жанны Фриске стали собственниками ее квартиры в Москве.

По информации журналистов, речь идет о жилье на Красной Пресне площадью 90 квадратных метров. Рыночную стоимость квартиру специалисты оценили в 55 миллионов рублей. В статье говорится, что через шесть месяцев после смерти певицы три наследника первой очереди – отец, мать и сын (его интересы представляет до совершеннолетия отец телеведущий Дмитрий Шепелев) приняли наследство. Квартира была поделена в равных долях на трех наследников. Кроме того, они поделили половину недостроенного дома в Московской области, который принадлежал Фриске и Шепелеву. Также были разделены деньги за квартиру в Майами, которую певица продала за год до смерти.

Потом начался суд, который тоже стал причиной конфликтов Шепелева с родителями Жанны. Благотворительный фонд обратился с иском в суд… где озвучили, что остаток денег, собранных благотворительным фондом на лечение певицы (21,6 миллиона руб.) сняла мама Жанны по доверенности за 2 недели до смерти певицы. За эти деньги родные певицы не отчитались, остальная сумма была потрачена на лечение и благотворительность… Суд обязал возвращать фонду "пропавший" остаток 21,6 миллиона руб. в равных долях всех наследников - папу, маму и сына певицы. Долги также наследуют все в равных долях. Владимир Фриске выплатил часть долга и за внука Платона Шепелева - за это его отец Дмитрий Шепелев и переписал долю сына в квартире на Красной Пресне (1/3) на родителей Жанны Фриске говорится в публикации

Ранее Шепелев рассказал о сложностях в воспитании их общего с Жанной Фриске сына Платона. Телеведущий пожаловался, что подросток много времени проводит за телефоном, и дал несколько советов другим родителям.