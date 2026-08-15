Москва15 авгВести.Телеведущий Владимир Познер выставил на продажу пятикомнатную квартиру в доме 1914 года постройки в Чистом переулке в центре Москвы за 165 миллионов рублей, пишет Mash.
Отмечается, что по просьбе владельца сделку проводят без публичного объявления. Квартиру площадью 232 квадратных метра показывают только потенциальным покупателям. Вместе с тем желающих приобрести жилье пока не находится – потенциальных покупателей отпугивает первый этаж.
Внутри люкс-жилья – гостиная площадью 41 квадратных метра, кухня-столовая, две спальни с большой гардеробной, комната для персонала, постирочная, спортзал и пять совмещенных санузловсказано в публикации
Также в стоимость входит 15-метровый гараж.
Познер уехал из России в 2022 году и проживает преимущественно в США и Франции.