Познер выставил на продажу квартиру в центре Москвы за 165 млн рублей

Пятикомнатная квартира Познера в Москве продается за 165 млн рублей Познер выставил на продажу квартиру в центре Москвы за 165 млн рублей

Москва15 авг Вести.Телеведущий Владимир Познер выставил на продажу пятикомнатную квартиру в доме 1914 года постройки в Чистом переулке в центре Москвы за 165 миллионов рублей, пишет Mash.

Отмечается, что по просьбе владельца сделку проводят без публичного объявления. Квартиру площадью 232 квадратных метра показывают только потенциальным покупателям. Вместе с тем желающих приобрести жилье пока не находится – потенциальных покупателей отпугивает первый этаж.

Внутри люкс-жилья – гостиная площадью 41 квадратных метра, кухня-столовая, две спальни с большой гардеробной, комната для персонала, постирочная, спортзал и пять совмещенных санузлов сказано в публикации

Также в стоимость входит 15-метровый гараж.

Познер уехал из России в 2022 году и проживает преимущественно в США и Франции.