У Бекмамбетова в Москве остались три квартиры стоимостью более 500 млн рублей

Бекмамбетов оставил в Москве недвижимость стоимостью более полумиллиарда рублей У Бекмамбетова в Москве остались три квартиры стоимостью более 500 млн рублей

Москва17 авг Вести.У режиссера Тимура Бекмамбетова и его семьи, уехавших из РФ после начала СВО, в Москве остаются три квартиры общей стоимостью более 500 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, две квартиры находятся в доходном доме Мазинга в Малом Знаменском переулке. Площадь одной из них составляет около 230 квадратных метров, а ее стоимость оценивается примерно в 230 млн рублей. Вторую квартиру площадью около 310 квадратных метров режиссер приобрел в октябре 2021 года. Ее стоимость оценивается примерно в 300 млн рублей.

Третья квартира расположена в доме на Краснопролетарской улице. Бекмамбетов приобрел ее в 2018 году.

В 2019 году режиссер оказался ответчиком по иску, связанному с перепланировкой одной из квартир в доме Мазинга. Как утверждает SHOT, после изменений на фасаде здания появилась трещина. Позднее стороны заключили мировое соглашение.

После начала специальной военной операции Бекмамбетов поддержал отказ европейских кинофестивалей от показа российских фильмов и продал компанию Bazelevs, занимавшуюся производством, в частности, фильмов франшизы "Елки".

По данным Shot, сейчас режиссер живет на три страны: США, Израиль и Казахстан.

Ранее сообщалось, что изъятый у Бекмамбетова особняк XIX века в Казани ушел с молотка за 21,4 миллиона рублей.