Стивен Сигал снял с открытой продажи особняк на Рублевке

Сигал снял с открытой продажи особняк на Рублевке за 650 млн рублей Стивен Сигал снял с открытой продажи особняк на Рублевке

Москва11 сен Вести.Получивший российское гражданство актер Стивен Сигал принял решение снять с открытой продажи свой роскошный особняк на Рублевке из-за повышенного внимания фанатов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Актер просит за недвижимость 650 миллионов рублей, и такая цена отпугивает реальных покупателей, уточняет Telegram-канал.

По его данным, к дому лишь массово приходят фанаты актера, которые хотят побыть рядом со звездой.

Сигал пытается продать свой особняк на Рублевке с конца 2025 года. Двухэтажный коттедж площадью 500 квадратных метров стоит на 15 сотках в элитном поселке Усово у Рублево-Успенского шоссе.

Ранее сообщалось, что Сигал продал всю принадлежавшую ему недвижимость в Соединенных Штатах. Российское гражданство актер получил в 2016 году.