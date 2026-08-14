Москва14 авг Вести.У американского актера Стивена Сигала, постоянно проживающего в России, возникли проблемы с Федеральной налоговой службой, передает МК.RU. Звезде Голливуда заблокировали счета в связи с тем, что популярный в России американец не предоставил вовремя налоговую декларацию. Но такое недоразумение исправляется достаточно быстро.

Отметим, что в первый раз счета Сигала были заблокированы в 2020 году — по той же причине. Видимо, в окружении мастера боевых искусств нет того, кто напоминал бы ему о необходимости вовремя отчитываться о налогах.

Сам актер не ведет активной финансовой деятельности в России, но этой зимой выставлял на продажу свой особняк в подмосковном поселке Усово.