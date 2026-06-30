Baza: Киркоров будет платить налоги на 80 тысяч долларов за особняк в Майами-Бич

СМИ раскрыли, сколько Киркоров будет платить в казну США за особняк в Майами-Бич Baza: Киркоров будет платить налоги на 80 тысяч долларов за особняк в Майами-Бич

Москва30 июн Вести.Народный артист России Филипп Киркоров будет платить в американский бюджет налоги почти на 80 тысяч долларов за свой особняк, расположенный в городе Майами-Бич. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, Министерство финансов Соединенных Штатов провело проверку недвижимости артиста.

Теперь он [Киркоров] будет платить в американский бюджет налогов почти на $80 тысяч. Особняк на La Gorce Drive, в одном из самых дорогих районов Майами-Бич, принадлежит Киркорову с 2011 года говорится в публикации

Кроме того, как утверждается, в прошлом году площадь некоторых построек на участке Киркорова уменьшилась из-за перерасчетов и замеров налоговых оценщиков. При этом, пишет Baza, сокращение площади привело к снижению стоимости объекта. В 2024 году особняк артиста оценивался в $6,4 миллиона, а после обновления данных стоил уже $6,07 миллиона.

При этом отмечается, что налог на объект вырос: в 2024 году Киркоров заплатил в американский бюджет около $74,5 тысячи, а в 2025 году заплатил почти $77 тысяч.