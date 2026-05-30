Москва30 мая Вести.В Лос-Анджелесе суд обязал техасского 87-летнего ветерана Карла Уэсткотта выплатить певице Кэти Перри свыше 3 млн долларов (213 млн рублей) в качестве компенсации за оплату услуг юристов и 345 тысяч долларов (свыше 24 млн рублей) судебных расходов после проигранного судебного процесса по ситуации с продажей особняка в Калифорнии. Об этом сообщает издание People.

В 2020 году Кэти Перри и ее тогдашний возлюбленный, актер Орландо Блум, договорились о покупке особняка на территории Монтесито с пожилым владельцем - Карлом Уэсткоттом, стоимость недвижимости была оценена в 15 млн долларов (свыше 1 млрд рублей).

В доме восемь спален и 11 ванных комнат... [Участок] включает в себя гостевой дом с тремя спальнями и видом на океан. К услугам гостей также бассейн, джакузи и камин пишет издание

Однако после подписания предварительного договора продавец передумал продавать особняк. По его словам, в момент заключения договора он находился под воздействием обезболивающих после тяжелой операции и был недееспособен. В особняк он переехал всего за два месяца до заключения сделки о его продаже. Кэтти Перри и Орландо Блум предлагали увеличить цену недвижимости, но ветеран все равно не хотел продавать дом.

Суд во время разбирательств занял сторону певицы, посчитав, что владелец особняка не доказал факт своей недееспособности в момент заключения договора. Суд обязал пожилого мужчину выплатить певице компенсацию в размере 1,84 млн долларов (свыше 130 млн рублей) за срыв сделки, эти средства он перевел ей осенью прошлого года.

Теперь же суд решил, что мужчина также должен компенсировать певице расходы на адвокатов и судебные издержки.