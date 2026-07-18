Москва18 июл Вести.Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компании "Газгольдер-рекорд", одним из владельцев которой является Василий Вакуленко (рэпер Баста), сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ФНС.

Из материалов следует, что два решения о приостановлении операций по счетам компании были вынесены в начале июля по причине "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления" отметили в агентстве

Уточняется, что Басте принадлежит 50% "Газгольдер-рекорд", основной вид деятельности которой - "деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев". При этом сам Вакуленко задолжал по патентным и иным пошлинам 54 тысячи рублей.