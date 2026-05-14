Москва14 мая Вести.Солист группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом) оставил в России долгов почти на 100 тысяч рублей. Его ИП закрыли, передает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов, налоговой и иных документов.

Так, по данным приставов, в прошлом году в отношении покинувшего Россию Прусикина было возбуждено исполнительное производство, однако его прекратили, поскольку не удалось найти активы должника.

Сейчас с музыканта – уже по второму исполнительному производству – принудительно взыскивают назначенный по административному делу штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, он не выплатил 58 тысяч рублей налогов и госпошлину в 816 рублей.

Долг Прусикина в общей сложности составляет около 99 тысяч рублей говорится в сообщении

Кроме того, стало известно, что музыкант прекратил вести в России свой бизнес. Согласно юридическим документам, два дня назад, 12 мая, ИП солиста Little Big исключено из ЕГРИП.