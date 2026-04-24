На Макса Покровского подали в суд за неуплату налогов Налоговая через суд взыскивает задолженность с музыканта Максима Покровского

Москва24 апр Вести.Налоговая служба через суд взыскивает задолженность с музыканта, лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По имеющимся данным, заседание по рассмотрению дела назначено на 28 апреля. Истцом в документах значится ИФНС России №33 по городу Москве. Она обслуживает столичный район Митино. Согласно данным СМИ, Покровский владеет в этом районе четырехкомнатной квартирой.

Несколько лет назад музыкант переехал в США. В марте 2023 года Минюст РФ включил Покровского в реестр иноагентов.