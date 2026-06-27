Москва27 июн Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актрисы Анны Хилькевич, известной по сериалу "Универ", а также приостановила операции ее компании из-за долга в 26 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как выяснилось, компания, зарегистрированная Хилькевич в 2019 году, ни разу за семь лет не подавала бухгалтерскую отчетность. Основным видом деятельности юрлица значится производство теле- и кинопродукции. Это единственное зарегистрированное на актрису юридическое лицо. По итогам 2025 года фирма показала отрицательный результат — убыток в 95 тысяч рублей.

Блокировка счетов бизнеса актрисы происходила и прежде, но тогда сумма долга не превышала 2 016 рублей.

В SHOT также обратили внимание на детский сад "Культура детства", открывшийся в 2023 году. Ранее в сети появлялась информация о возможной причастности к нему Хилькевич, однако, по данным источника, учреждение оформлено на другое ИП и к актрисе прямого отношения не имеет.

Ранее стало известно, что блогер Оксана Самойлова задолжала налоговой более 3 миллионов рублей.