Москва13 авг Вести.Налоговая служба России заблокировала счета поэтессы Веры Полозковой (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ). Поводом для блокировки стал долг в 58,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, которые имеются в распоряжении агентства.

Поэтесса не живет в России, как можно понять из ее соцсетей, новым местом обитания стал Кипр, а в скором времени она собирается посетить с концертами Польшу, Германию и Черногорию.

Согласно данным, на которые ссылается агентство, налоговая вынесла три постановления о блокировке операций по счетам Полозковой. Долг ИП поэтессы превышает 58,5 тысячи рублей.

Индивидуальным предпринимателем Полозкова стала в 2013 году, основным видом деятельности при регистрации была названа "деятельность в области радиовещания", а дополнительный - "деятельность в области исполнительских искусств".

Ранее Росфинмониторинг внес Полозкову в перечень террористов и экстремистов, в 2026 году МВД объявило ее в розыск​.

В 2023 году Генпрокуратура проводила в отношении поэтессы проверку по статье о публичном оправдании терроризма.