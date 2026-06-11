Суд Владивостока оштрафовал женщину на 300 тысяч за перевод средств экстремистам

Женщина из Владивостока заплатит штраф в 300 тысяч за переводы экстремистам Суд Владивостока оштрафовал женщину на 300 тысяч за перевод средств экстремистам

Москва11 июн Вести.Во Владивостоке суд вынес приговор женщине, обвиняемой в финансировании экстремистской деятельности. Об этом объединенная пресс-служба судов Приморья сообщила в MAX.

Подсудимую приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей за ежемесячные переводы на счет организации, признанной в России экстремистской. Переводы совершались с 5 августа 2021 года по 12 февраля 2022 года.

Суд признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей говорится в сообщении

Также суд конфисковал у женщины средства, эквивалентные общей сумме перевода на счет экстремистской организации – 7 000 рублей.