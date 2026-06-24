Москва24 июнВести.Жительница Кемеровской области переводила деньги на нужды экстремистского общественного движения. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ по региону, передает ТАСС.
Дело завели по статье о финансировании экстремистской деятельности.
На основании материалов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФотмечается в сообщении
57-летняя фигурантка с 2021 по 2023 года переводила деньги на нужды экстремистского общественного движения.