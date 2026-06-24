Дело о финансировании экстремистов завели против жительницы Кузбасса

В Кузбассе задержали женщину за финансирование экстремистов Дело о финансировании экстремистов завели против жительницы Кузбасса

Москва24 июн Вести.Жительница Кемеровской области переводила деньги на нужды экстремистского общественного движения. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ по региону, передает ТАСС.

Дело завели по статье о финансировании экстремистской деятельности.

На основании материалов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ отмечается в сообщении

57-летняя фигурантка с 2021 по 2023 года переводила деньги на нужды экстремистского общественного движения.