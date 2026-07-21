Пенсионерка из Кузбасса подозревается в финансировании экстремизма СК: в Кузбассе пресечено финансирование экстремизма пенсионеркой

Москва21 июл Вести.В городе Березовский возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы, она подозревается в финансировании экстремистской деятельности, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Кемеровской области.

По данным следствия, с марта по май 2023 года фигурантка перевела деньги для финансирования и обеспечения деятельности межрегионального общественного объединения, признанного в России экстремистским.

Принято решение о возбуждении уголовного дела отмечается в сообщении

Проводится следствие.