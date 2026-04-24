Жительница Хабаровска пойдет под суд за подготовку теракта Жительницу Хабаровска обвинили в террористической деятельности

Москва24 апр Вести.Жительница Хабаровска предстанет перед судом по обвинению в террористической деятельности, об этом сообщает СК Хабаровского края и ЕАО.

По данным следствия, 59-летняя женщина состояла в экстремистском сообществе и пыталась совершить террористический акт на одном из стратегических объектов города. Для этого она прошла подготовку по изготовлению зажигательного устройства и взрывчатого вещества в домашних условиях. Также подозреваемая склонила к подготовке теракта двух местных жителей.

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение и иное вовлечение лиц к совершению террористического акта) говорится в сообщении СК

Свою вину подозреваемая признала частично.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.