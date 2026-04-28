Москва28 апр Вести.Жительница Хабаровска 36 лет на основании вердикта присяжных заседателей признана виновной в организация приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору. Женщина "заказала" собственного отца, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в мессенджере МАХ.

По данным следствия и суда, осенью 2024 года женщина предложила своему супругу найти исполнителя убийства за денежное вознаграждение, посчитав, что после смерти отца она получит его квартиру. Муж отцеубийцы обратился в полицию, все его дальнейшие действия происходили под контролем оперативников.

Женщина передала супругу денежные средства за убийство и предоставила подробную информацию о своем отце, мужчина же сообщил ей сведения о том, что исполнитель для совершения преступления найден. В дальнейшем ей была продемонстрирована фотография, запечатлевшая имитацию обгоревшего тела якобы убитого отца отметили в пресс-службе

Суд назначил хабаровчанке наказание в виде 5 лет колонии с ограничением свободы в 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.