В Хабаровске перед судом предстанет бухгалтер за хищение 5,5 млн рублей у ИП

Бухгалтер из Хабаровска подозревается в хищении более 5,5 млн рублей у ИП В Хабаровске перед судом предстанет бухгалтер за хищение 5,5 млн рублей у ИП

Москва3 авг Вести.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы Хабаровска, она обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Установлено, что в 2019 году женщина устроилась бухгалтером к индивидуальному предпринимателю. Тогда она решила украсть деньги с банковских счетов работодателя. С января 2022 года по август 2024 года женщина перевела на свои счета под видом различных выплат более 5,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Обвиняемая вину признала.