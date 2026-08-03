Москва3 авгВести.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы Хабаровска, она обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Установлено, что в 2019 году женщина устроилась бухгалтером к индивидуальному предпринимателю. Тогда она решила украсть деньги с банковских счетов работодателя. С января 2022 года по август 2024 года женщина перевела на свои счета под видом различных выплат более 5,5 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в судотмечается в сообщении
Обвиняемая вину признала.